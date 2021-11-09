"Сусіди хочуть влаштувати кризу": МВС заявило про збільшення потоків біженців в Україну

Міністерство внутрішніх справ України спостерігає за ситуацією на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю, яка динамічно ускладнюється. Сусідні країни хочуть влаштувати таку ж міграційну кризу й в Україні, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Про це сказав переший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін. За словами представника МВС, ситуація на кордонах Євросоюзу з Білоруссю має ознаки подальшої ескалації. Водночас спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України.

"Сусідні держави, вдаються до гібридних технологій «збільшення потоків біженців» передусім у прикордонних регіонах України з метою дестабілізації суспільно-політичної ситуації. Це ганебна спроба влаштувати в Україні міграційну кризу" , - заявив він.

За останній тиждень, як розповів Єнін, на ділянці білоруського-українського кордону затримали двох громадян Куби. Вони незаконно потрапили в Україну з території Білорусі та планували надалі піти до Польщі.