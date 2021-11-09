Депутат сільради виявився доларовим мільйонером

У Рівненській області в одній з сільських рад депутат Володимир Пачесний виявився доларовим мільйонером. У своїй електронній декларації він указав зокрема 124 біткоїни (їхня загальна вартість близько 8 мільйонів доларів) та 500 акцій всесвітньо відомої корпорації Tesla (по 6160 грн кожна), повідомляє Обозреватель.

Село Вири

Власником біткоїнів Пачесний є з лютого 2013 року, а акції придбав у січні 2019-ого.

При цьому він також є власником годинників IWC за 560 тисяч грн та PATEK PHILIPPE ﻿

за 1,4 млн грн. Депутат має колекцію антикваріату радянських часів (її вартість оцінена в сто тисяч гривень). При цьому на Пачесного не записано ні автомобілей, ні житла.

Готівкою депутат Вирівської сільради має 77 тисяч доларів та 9,3 мільйонів гривень, а на банківському рахунку тримає 13,4 тисяч доларів та 1,4 мільйонів гривень.

Водночас дружина Пачесного Ірина Сергейчук має дім площею 300 кв. м та дві земельні ділянки. Жінка також має шубу з соболя за 420 тисяч грн та три вироби з норки – за 280 тисяч, 220 тисяч та 150 тисяч гривень.

Також Сергейчук володіє двома автівками LEXUS 2010-го та 2013-го років випуску.

Сам депутат, згідно з декларацією, мешкає у селищі Гвоздавка Друга в Одеській області, а його дружина з доньками – у Клесові Рівненської області.

Видання звернуло увагу, що неподалік Клесово розташоване селище Вири, де вже багато років нібито ведеться нелегальний видобуток бурштину.

Зазначимо, село Вири розташоване у Сарненському районі на Рівненщині. Населення за переписом 2001 року становило 1832 особи.