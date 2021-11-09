Поліція затримала німецьких активістів, які намагалися переправити мігрантів до ФРН

Правоохоронці Польщі у вівторок увечері затримали неподалік кордону з Білорусією автобус з активістами руху Seebr cke Deutschland та об'єднання LeaveNoOneBehind, які планували переправити мігрантів до Німеччини, повідомляє ТАСС.

Поліція зупинила автобус за кілька кілометрів від прикордонного переходу "Кузніца".

До затримання Seebr cke Deutschland та LeaveNoOneBehind передали польській стороні зимове взуття, ковдри та інші предмети гуманітарної допомоги для мігрантів. Але приїхали активісти на кордон з метою вивезти тих на територію Німеччини.

МВС ФРН попереджало, що подібні дії "можуть мати кримінальні наслідки".