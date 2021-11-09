Міністри РФ та Франції домовилися про зустріч: зокрема, обговорять Україну

Глави МЗС та Міноборони Росії Сергій Лавров та Сергій Шойгу 12 листопада зустрінуться у Парижі зі своїми французькими колегами, міністром у справах Європи та закордонних справ Жан-Івом Ле Дріаном та міністром збройних сил Флоранс Парлі, повідомляє Ділова столиця.

Зустріч відбудеться у межах Міжнародної конференції щодо Лівії, участь у якій братимуть європейські міністри оборони та закордонних справ.

У французькому відомстві вважають, що зустріч з Лавровим та Шойгу "стане частиною діалогу для продовження співпраці між Парижем та Москвою".

"Крім викликів стратегічної стабільності та європейської безпеки, на цій зустрічі обговорюватимуться політичні та військові виміри регіональних та міжнародних криз, зокрема ситуація в Україні" , — йдеться в повідомленні.

Очікується, що Франція висловить свою стурбованість діями Росії в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поки ніяк не прокоментував цю ініціативу Парижа.