Глава NASA озвучив терміни висадки астронавтів на Місяць

Голова Національного управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон на брифінгу для журналістів назвав можливі терміни повернення своїх астронавтів на Місяць у рамках програми Артеміда. На його думку, це вдасться зробити не раніше 2025 року, повідомляє Лента.Ру.

"Дані зміни призведуть до того, що місія "Артеміда-2", яка є першою пілотованою ﻿﻿ місією, повинна буде потенційно мати як дату запуску травень 2024 року. Це, ймовірно, відстрочило першу висадку людини як мінімум до 2025 року" , — заявив Нельсон.

Він також зазначив, що цій пілотованій висадці передуватиме непілотована посадка на супутнику Землі.