Прем'єр Польщі: потоки біженців можуть піти через Україну

Тисячі мігрантів, які намагаються прорватися через білорусько-польський кордон, можуть піти через територію України. Ситуація, що склалася, загрожує стабільності й безпеці всього Європейського союзу, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у вівторок, 9 листопада.

Він запевнив: влада країни вживає усіх необхідних заходів щодо зміцнення кордону по усьому його периметру. 180 кілометрів загороджень, як розповів політик, уже збудовано. У найближчі дні мають з'явитися нові. Їх будівництво буде прискорюватися, запевнив Моравецький.

Він також підкреслив, що влада Польщі готова до того, що міграційна криза на кордоні триватиме "довгі місяці, квартали, а можливо, й роки".

Скриншот посту канцелярії Моравецького у Twitter

Моравецький назвав ситуацію на кордоні Білорусі й Польщі гібридною атакою нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Втім політик запевнив: партнери з НАТО та ЄС захищатимуть мир у Європі.

Скриншот посту Матеуша Моравецького у Twitter

У Польщі впевнені, що ситуація безпосередньо контролюється білоруськими спецслужбами під проводом Лукашенка у відповідь на західні санкції проти Мінська.