10 листопада 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та іменинники

У цей день у світі відзначаються Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтерії, Всесвітній день науки за мир і розвиток, Міжнародний день патології, День кіберпсихології, повідомляє УНІАН.

У США - День районних кодів, День Корпусу морської піхоти, День ванільного кексу, День незабудок, в Бразилії - День пшениці, в Киргизстані - День молоді, на Кубі - День поліції, в Індії - свято "Чхатх Пуджа", в Таджикистані - День міліції, в Індонезії - День Героїв, в Туреччині - День пам'яті Ататюрка, в Аргентині - День традиції, в Панамі - День першого проголошення незалежності, в Непалі - Фестиваль "Чхатх", в Мозамбіку - День Мапуту.

Пам'ятні дати 10 листопада, річниці та події

У 1885 році німецькі інженери Готліб Даймлер і Вільгельм Майбах встановили розроблений ними двигун внутрішнього згоряння на дерев'яний велосипед, який здійснив в цей день свою першу поїздку.

10 листопада 1939 року в США вперше був представлений автомобіль з кондиціонером.

У 1959 році Генеральна Асамблея ООН засудила апартеїд в Південній Африці і расову дискримінацію в будь-якій частині світу.

У 1983 році на семінарі з комп'ютерної безпеки Фред Коен представив перший комп'ютерний вірус.

У 1993 році в Києві були затримані керівники релігійної секти "Біле братство" Юрій Кривоногов і його дружина Марія Цвігун, яка називає себе "Живим Богом, що перебуває на Землі, Марією Деві Христос".

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 10 листопада вшановує пам'ять великомучениці Параскеви. За давнім переказом, батьки Параскеви довго не могли мати дітей. Вони щоп'ятниці молилися, постили, і народилася у них дочка. Назвали її Параскевой, що в перекладі з грецької - п'ятниця. Навіть якщо цей день не припав на п'ятницю, тиждень все одно вважається П'ятницьким, тому всі повір'я діють. У народі день назвали "Параскева-П'ятниця", "Бабина заступниця".

Що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна жінкам важко фізично працювати: пекти хліб, помсти сміття з дому і прати, мити голову, купати дитину.

Прикмети на 10 листопада

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

хмарно - в середині грудня будуть сильні морози;

сонячно - чекайте теплої зими.

Іменини 10 листопада

Іменини у Арсенія, Афанасія, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Мартіна, Миколи, Степана, Терентія, Анни, Неоніли та Анастасії.

Автори: Нана Чорна, Крiстiна Кащавцева.