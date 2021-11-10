"Слуги" обговорять об'єднання депутатів під керівництвом Разумкова

На фракції "Слуга народу" обговорюватиметься питання щодо вступу народних депутатів до міжфракційного депутатського об'єднання "Розумна політика", яким керуватиме колишній голова парламенту Дмитро Разумков, повідомляє УНІАН.

Про це заявив перший віцеспікер, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі "Канал 24".

"Разумков пішов на об'єднання зі старими політиками, яке ми вже тиждень бачимо форматі "Блок РАЯ", тобто Разумков, Аваков, Яценюк. І це, мабуть, не те, на що чекають виборці" , – сказав він.

За словами Корнієнка, "є великий антирейтинг" подібних об'єднань. Він звернув увагу на те, що в парламенті створюване Разумковим міжфракційне депутатське об’єднання "Розумна політика" вже презентовано, але про його створення ще не оголошено на засіданні парламенту, тобто воно не формалізоване.

"Там є дуже різні люди, і важко поки що зрозуміти, що їх може об'єднувати між собою, крім продовження політичної кар'єри" , – зауважив Корнієнко.

При цьому він нагадав, що деякі депутати соціальних мережах, які пішли в нове МФДО, заявляють, що вони залишаються "Слугами народу", проте називають себе "об'єднанням технократів".

"Але присутність там пана Дмитрука (Артема Дмитрука - УНІАН) перекреслює будь-які ілюзії на технократів" , – переконаний Корнієнко.

Він вважає, що депутати, які відходять ідеологічно від фракції, мали б скласти мандат. Корнієнко зазначив, що наступний тиждень пленарний, відбудеться засідання фракції "Слуга народу", і він готовий на нього прийти.

За його словами, керівництво фракції, зокрема Давид Арахамія буде "пропонувати якісь рішення", оскільки в депутатів фракції "є запитання до тих колег, які ввійшли до МФДО Разумкова".

"Не знаю що вони будуть робити, але ця ситуація має якось далі рухатись" , – сказав він.

Він припускає, що якщо навіть депутати, які ввійшли до МФДО Разумкова будуть виключені з фракції "СН" або вийдуть з неї мажоритарники, то може створюватися нова коаліція "СН", куди ввійдуть інші депутати, і буде знову монобільшість. При цьому він зауважив, що зараз це просто різні гіпотетичні сценарії.