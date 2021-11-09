У Нацполіції розповіли, кого торкнеться "ковідна амністія"

У Національній поліції України виступають за «ковідну амністію» тих громадян, які придбали підроблений COVID-сертифікат, але не користувалися ним. Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко на брифінгу 9 листопада, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, наразі Міністерство охорони здоров’я, Верховна Рада України, депутатський корпус, Міністерство внутрішніх справ розробляють правові підстави для звільнення від відповідальності громадян, які придбали, проте не використовували підробний сертифікат. Ці правові норми будуть напрацьовані найближчими днями, додав він.

«Я розумію, що дуже багато людей оступилися і придбали ці сертифікати. І якщо ви не скористалися завідомо підробленим сертифікатом, ми маємо зараз напрацювати той правовий механізм, який дозволить вам уникнути відповідальності. З іншого боку, ми маємо виявити фізичну чи юридичну особу, яка займалася виготовленням, продажем або передачею цього сертифіката» , – сказав Клименко.

Copyright © 2021 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода