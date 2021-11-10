Глава Пентагону обговорив із союзниками ситуацію на кордоні України

Глава Пентагону обговорив із союзниками ситуацію на кордоні України

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.

У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - сказав Кірбі.

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