Пентагон обговорює з союзниками ситуацію на кордоні України
Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Міністр як і раніше стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити. Остін як і раніше підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - сказав Кірбі.