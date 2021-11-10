Пентагон обговорює з союзниками ситуацію на кордоні України

Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування Збройних сил Росії до кордону з Україною. Глава Пентагону обговорює ситуацію з колегами в Європі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. У пресі продовжує з'являтися інформації про нарощування військ РФ на кордоні України.