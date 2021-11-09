З'явилося відео з місця вбивства спортсмена у Києві

У Мережі оприлюднено відео з місця вбивства у Києві 27-річного чемпіона з джиу-джитсу Миколи Балабатька, повідомляє Корреспондент.

Ролик у вівторок, 9 листопада, опублікував Київ Оперативний. ﻿На кадрах зафіксовано затримання чоловіка, який завдав смертельного ножового поранення спортсмену, на місці злочину. Також показано, як медики намагаються реанімувати хлопця.

Нагадаємо, трагедія сталася 4 листопада на столичних Позняках - конфлікт двох перехожих закінчився вбивством одного з них.

Як з'ясувалося, п'яний переселенець з ОРДЛО розпочав сварку з Миколою через українську мову. Ножовий удар нападника припав у саме серце жертви.