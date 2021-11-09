Саакашвілі відмовився спілкуватися зі слідчим через скляний бар'єр
Відправлений до грузинської в'язниці експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що не розмовлятиме через скляний бар'єр зі слідчим держінспектора країни Георгієм Мікеладзе, який приїхав опитати Саакашвілі у зв'язку із заявою про грубе поводження з боку працівників пенітенціарної служби, повідомляє Дзеркало тижня.
Мікеладзе уточнив пресі, що скляний бар'єр встановили, за твердженням адміністрації установи, у рамках антикоронавірусних заходів. Оскільки експрезидент хоче дати свідчення, але без будь-якого бар'єру, правоохоронці шукають варіанти, як провести опитування з використанням інших методів захисту від інфекції.
«Саакашвілі висловив готовність співпрацювати зі слідством. Він погодився, щоб було запрошено від пенітенціарної служби, міністерства юстиції та інших установ інформацію про нього персонального характеру», — сказав Мікеладзе.
За його словами, Саакашвілі не проти медичної експертизи, але тільки якщо братимуть участь запрошені ним експерти. Мікеладзе також заявив, що чув на території установи вигуки на адресу Саакашвілі з боку інших ув'язнених.
"Підтверджую, що я чув певні вигуки у напрямку третього президента Грузії», — сказав він.