Нацкорпус запропонував Польщі допомогу у міграційній кризі

Добровольці російсько-української війни готові взяти участь в запобіганні російської агресії на кордоні між Польщею та Білоруссю. Про це йдеться в листі Національного Корпусу до міністра закордонних справ Республіки Польща, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звертаємось до Вас з пропозицією розглянути можливість залучення українських добровольців – членів нашого Руху як волонтери для допомоги особовому складу, залученому до протидії гібридній агресії РФ на кордоні Білорусі з Республікою Польща" , – написано у заяві.

Автори звернення зазначають, що РФ у міграційній кризі на польсько-білоруському кордоні використовує таку саму тактику прикриття військової агресії мирним населенням, як і в Україні.