Канада дозволила ревакцинацію дорослого населення Pfizer
Канада дозволила людям віком від 18 років бустерне (третє) COVID-щеплення вакциною Pfizer (Comirnaty), повідомляє Українська правда.
Як стверджує Міністерство охорони здоров'я Канади ревакцинацію можна зробити принаймні через шість місяців після другого щеплення. Уточнюється, що бустерна вакцина є повною дозою звичайної вакцини (30 мкг).
"Міністерство охорони здоров'я Канади отримало подання Pfizer про затвердження бустерної вакцини 1 жовтня 2021 року. Після ретельного незалежного аналізу доказів Міністерство охорони здоров'я Канади визначило, що бустерна вакцина Comirnaty COVID-19 відповідає суворим вимогам Департаменту з безпеки, ефективності та якості. Факти і надалі свідчать, що повна вакцинація забезпечує надійний захист від серйозних захворювань, госпіталізації та смерті від COVID-19, зокрема від варіантів Delta", - йдеться в заяві відомства.