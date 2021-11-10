Канада дозволила ревакцинацію дорослого населення Pfizer

Канада дозволила людям віком від 18 років бустерне (третє) COVID-щеплення вакциною Pfizer (Comirnaty), повідомляє Українська правда.

Як стверджує Міністерство охорони здоров'я Канади ревакцинацію можна зробити принаймні через шість місяців після другого щеплення.﻿ Уточнюється, що бустерна вакцина є повною дозою звичайної вакцини (30 мкг).