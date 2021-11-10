У Литві на кордоні з Білоруссю почав діяти режим НС

Режим надзвичайного стану, оголошений рішенням Сейму (парламенту) Литви у зв'язку з загостренням ситуації з нелегальною міграцією, набув чинності в прикордонних з Білорусією районах країни. Він почав діяти з 00:00 за місцевим часом, повідомляє ТАСС.

Надзвичайний стан запроваджено поки що на один місяць. Він діє у прикордонній зоні та на відстані 5 км від неї вглиб території республіки, а також у місцях розміщення нелегальних мігрантів із країн Азії та Африки, які проникли до Литви через Білорусь.

У райони дії надзвичайного стану в'їзд можливий лише за спеціальними перепустками (не стосується місцевих жителів), заборонено проведення зборів. Нелегальні мігранти, які розміщені в центрах прийому, не зможуть користуватися засобами електронного зв'язку та інтернетом, виняток зроблено для звернень до офіційних інстанцій.