Частину центру Києва перетворюють на пішохідну зону. Проїзд автомобілів не буде дозволений Бессарабським проїздом. Про це заявив колишній заступник голови КМДА Олександр Густєлев, повідомляє Дзеркало тижня.

«З сьогоднішнього дня (9 листопада - ред.) Бессарабський проїзд стає пішохідною зоною! У рамках впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху Бессарабською площею, вул. Басейною та Крутому узвозу столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді» , — написав Густєлев у Facebook.

Він уточнив, що рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейною дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. На вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі створюється нове додаткове паркування.

Густєлев додав, що заїзд на Бесарабський проїзд з боку вулиці Басейної відкриватиметься в нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств.

Ідея про таку зміну для Бессарабської площі з'явилася на школі-воркшопі «Трансформація Бессарабської площі», що відбулася у 2018 році. Активісти та експерти з транспортного планування запропонували зручніші варіанти організації простору Бессарабської площі, метою яких є підвищення комфорту руху пішоходів та громадського транспорту.