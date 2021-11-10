ВООЗ допускає щорічну модифікацію вакцин

Поява нових небезпечних штамів коронавірусу може вимагати щорічної модифікації вакцин від COVID-19. Це відбувається зараз з вакциною проти грипу.﻿ Про це заявив головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Вона відзначила, що розробники зараз вивчають питання про те, чи можливо модифікувати вакцини, щоб звести нанівець загрозу майбутніх варіантів коронавірусу.

"На щастя, схвалені на цей час вакцини як і раніше є дієвими проти варіантів, які ми досі бачили. Однак ми не знаємо, чи з'явиться в майбутньому варіант, який не буде реагувати на ці вакцини" , - сказала Свамінатан.

За її словами, розробники і вчені хочуть бути впевнені, що "вони зможуть швидко змінити ці вакцини", зробивши їх дієвими проти майбутніх штамів коронавірусу, і робота в цьому напрямку вже ведеться. ВООЗ взаємодіє з "розробниками, вченими та регулюючими органами щодо того, як ці вакцини можуть бути швидко схвалені".