ЄС заявив про готовність посилити санкції проти Білорусії

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що в Євросоюзі (ЄС) готові посилити санкції проти влади Білорусії через наплив мігрантів до кордону з Польщею, повідомляє Лента.Ру.

"Ми накладемо санкції на всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. Лукашенко має розуміти, що його розрахунок не пра ﻿ цює. До речі, це не виключає розширення санкцій в інших сферах економіки в майбутньому" , - заявив тво глави МЗС ФРН.

Він додав, що у Євросоюзі вважають важливим і "роз'яснювальну роботу у країнах походження" нелегальних мігрантів. Йдеться про готовність не давати хибних обіцянок, через які мігранти "платять тисячі доларів" і які "наводять їх потім у білоруські ліси". Маас додав, що також слід "безжально вказувати на наслідки для кожної дії Лукашенка".