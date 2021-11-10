ЄС заявив про готовність посилити санкції проти Білорусії

Тимчасово виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що в Євросоюзі (ЄС) готові посилити санкції проти влади Білорусії через наплив мігрантів до кордону з Польщею, повідомляє Лента.Ру.

"Ми накладемо санкції на всіх, хто бере участь у цілеспрямованому ввезенні мігрантів. Лукашенко має розуміти, що його розрахунок не пра ﻿ цює. До речі, це не виключає розширення санкцій в інших сферах економіки в майбутньому" , - заявив тво глави МЗС ФРН.

Він додав, що у Євросоюзі вважають важливим і «роз'яснювальну роботу у країнах походження» нелегальних мігрантів. Йдеться про готовність не давати хибних обіцянок, через які мігранти «платять тисячі доларів» і які «наводять їх потім у білоруські ліси». Маас додав, що також слід «безжально вказувати на наслідки» для «кожної дії Лукашенка».