Кіпр залишив відкритим в'їзд для українців

Кіпр, попри виключення України з "зеленого списку" ЄС, не буде закривати кордони для українських туристів, повідомляє УНІАН.

"Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців. Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття)" , - заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

Гарні новини. Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла можливість в’їзду для українців.

Умови: повна вакцинація або негативні тести (до і після прибуття).



МЗС працює з партнерами задля збереження свободи подорожей українців✌️



Всі умови в’їзду до Кіпру????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 9, 2021

Він відзначив, що зараз Міністерство закордонних справ працює з партнерами, щоб зберегти для українців можливість вільно подорожувати.