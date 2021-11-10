Rolls-Royce займеться виробництвом ядерних реакторів

Промисловий консорціум на чолі з британською компанією Rolls-Royce, яка спеціалізується на виробництві автомобілів, авіаційного та енергетичного обладнання, розпочне створення ядерних реакторів нового покоління. Проєкт одержав підтримку уряду країни, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує The Guardian, компанія створить проєкт Rolls-Royce Small Modular Reactor, який орієнтований на розробку малих модульних реакторів (SMR). Партнерами підприємства стануть приватна інвестиційна компанія BNF Resources, американська компанія Exelon Generation та уряд Британії. Сума інвестицій в проєкт становитиме 450 мільйонів фунтів стерлінгів (612 мільйонів доларів).

Представники Rolls-Royce відзначили, що використовуватимуть науковий досвід британських інженерів, конструкторів та результати їх розробок для запуску своїх малих реакторів. Проєкт SMR також буде заснований на технології, яка застосовується у будівництві атомних підводних човнів. Автори проєкту очікують, що запуск ядерних реакторів дозволить генерувати потужність у розмірі 470 мегаватів. Цього буде достатньо, щоб забезпечити електроенергією 1,3 мільйона будинків у Великій Британії.

За словами виконавчого директора консорціуму Rolls-Royce SMR Тома Самсона, розробка нових ядерних реакторів допоможе Великобританії зменшити кількість викидів вуглецю та скоротити залежність країни від викопного палива, створивши, зокрема, робочі місця та нову промисловість. На початковому етапі передбачається будівництво п'яти реакторів, перший з яких може бути запущений до 2031 року. Надалі планується запустити парк із 16 малих модульних реакторів по всій Британії.

Уряд країни сподівається, що нове покоління SMR буде впроваджуватися швидше і дешевше, ніж традиційні великомасштабні ядерні реактори, які схильні до величезних ризиків при будівництві та вимагають великих фінансових витрат. На цей час майже одна п'ята частина електроенергії у Великій Британії виробляється за допомогою 13 ядерних реакторів, при цьому більша частина цих потужностей (близько 7,8 гігавата) мають бути виведені з експлуатації до 2025 року. Це може посилити залежність країни від газових електростанцій та призвести до перебоїв у постачанні електроенергії.