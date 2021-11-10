Десятки мігрантів прорвалися на територію Польщі

Дві великі групи іммігрантів потрапили до Польщі з Білорусі. Кілька десятків іноземців прорвали паркани в околицях Кринки і Бяловежі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це інформувало польське Radio Białystok. Деяких з них вдалося повернути на білоруську сторону, інші розшукуються. У районі табору мігрантів поблизу прикордонного переходу, де знаходяться кілька сотень біженців, згідно з інформацією радіостанції, ситуація спокійна.

"За даними польських служб, сьогодні мігранти отримували харчування від білорусів. У іноземців є намети, спальні мішки, а ввечері вони розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби" , - йдеться в повідомленні.

Згідно з оцінками прикордонної охорони Польщі, з понеділка в безпосередній близькості від польського кордону знаходяться від 2 тис.до 4 тис. осіб, які прагнуть потрапити на територію Євросоюзу.