Купити/продати біткоїни онлайн: як захиститися від шахраїв

Існує кілька методів, як можна провести операцію з криптоптовалютами, наприклад, з біткоїном. Найпростіший – онлайн-обмінник. Цей метод вибирають найчастіше в першу чергу через швидкість, зручність і безпеку, повідомляє Обозреватель.

Онлайн-обмінники – це, насправді, аналог звичайних обмінників. Але різниця лише в тому, що операції проводяться онлайн і це можна зробити не виходячи з дому, скажімо, з телефону чи комп'ютера. Можна використовувати банківські картки або платіжні системи Visa і Mastercard.

Криптобіржі

Цей шлях найчастіше обирають люди, які займаються саме повноцінним трейдингом. Метод також досить надійний, але є мінус – комісія за переказ. Найвідоміші криптовалютні біржі, де можна купити біткоїн за гривні, – Binance та Exmo.

Купівля біткоїну. Джерело: Binance

Купівля криптовалюти. Джерело: Binance

В Україні також популярні такі майданчики та обмінники, де можна купити біткоїн:

Kuna;

Whitebit;

Coin24 (дозволяє купити біткоїн через "Приват24").

BTC Trade;

Best Change;

CoinMama (але лише в іноземній валюті).

Xbtc;

Let`sPay.

Купити біткоїн можна і за готівку. Наприклад, у цьому допоможе сервіс BTCU.biz. Потрібно скористатися терміналом iBox або ПриватБанку.

За біткоїни можна розрахуватися в деяких магазинах. Цитрус, UiPservice (сервісцентр компанії Apple), Rechi.ua, Dell, Expedia приймають першу криптовалюту.

До речі, не лише за чужими гривнями та доларами полюють аферисти в нашій країні. Є й ті, хто не проти вкрасти криптовалюту. Щоб убезпечити себе, потрібно читати відгуки та коментарі про обмінник або криптобіржу.