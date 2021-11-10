Імунолог пояснив необхідність вакцинації тих, хто перехворів на COVID-19

Ті пацієнти, що перехворіли на коронавірус, не мають довічного імунітету і вже через деякий час можуть знову бути інфіковані COVID-19. Єдиним можливим способом уникнути зараження та важких наслідків захворювання залишається імунізація за допомогою вакцини, повідомляє Обозреватель.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна імунолог Центру з контролю захворювань (CDC) США, доктор Умід Шарапов, деякі люди хворіють на коронавірус кілька разів, і кожен такий випадок може бути важчим за попередній. На сьогодні немає методики передбачити, як буде поводитися COVID-19 в організмі і яку форму захворювання викличе – легку, середньої тяжкості або важку.

За його словами, особливо важко прогнозувати сценарій розвитку хвороби у людей із хронічними захворюваннями, діабетом, онкологією.

Він зазначив, що ті, хто вже перехворів на коронавірусну інфекцію не повинні ігнорувати заклики про вакцинацію і пройти повний курс імунізації від хвороби. Фахівець підкреслив, що сила імунітету, який людина отримує від вакцинації, "набагато стабільніша і сильніша у порівнянні з тим імунітетом, який людина отримує після перенесеної хвороби".

Говорячи про те, коли можна робити щеплення тим, хто одужав від COVID-19, лікар сказав, що згідно з рекомендаціями CDC, ті, хто перехворів, можуть вакцинуватися вже за кілька місяців після одужання.