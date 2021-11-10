Під Одесою ліквідували групу "рабовласників"

В Одеській області викрили трьох зловмисників, які на території Білгород-Дністровського району утримували у трудовому рабстві 12 осіб, повідомляє УНІАН.

За даними Головного управління Національної поліції в Одеській області учасники злочинної групи на залізничному вокзалі Одеси підшукували людей, які опинилися в складній життєвій ситуації, і не мали постійного місця проживання. Зазначеним особам фігуранти пропонували роботу, пов'язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції, обіцяючи заробітну плату в розмірі від 7 до 12 тис. грн на місяць, а також безплатне житло та харчування.

Завербованих людей автотранспортом доставляли на територію фермерського господарства у селище Старокозаче, де розселяли в непридатних для проживання будівлях.

"Люди тяжко працювали в полі по 16 годин на добу, проживали в бараках, а весь їхній заробіток обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями" , – сказано в повідомленні.

На території споруд, де розташовувалися бараки, за людьми постійно стежили так звані "бригадири", які контролювали дотримання встановлених правил: підйом і направлення на роботу, а також обмежували їх у пересуванні після повернення з поля. Самостійно покинути територію потерпілі не могли, а в разі непокори до них застосовували психологічне та фізичне насильство.

В рамках розслідування в місцях проживання фігурантів та в будинках, де незаконно утримували громадян, правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків. Вилучено речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

На момент обшуків у трудовому рабстві перебували 12 осіб, які звільнені. П'ятеро з них вже звернулися до правоохоронних органів із заявами про вчинення злочину щодо них.

Також в рамках проведених заходів поліцейські виявили жителя Закарпатської області, 1986 року народження, який переховувався від суду, щоб уникнути покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 ("Крадіжка") Кримінального кодексу.

Дії зловмисників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 ("Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") КК. Їм загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі строком до п'яти років.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру учасникам злочинної групи та обрання запобіжного заходу.

Як повідомили в Білгород-Дністровському прикордонному загоні Південного регіонального управління ДПСУ, у Старокозачому виявили 11 чоловіків і 1 жінку, вихідців з різних регіонів України, які опинилися у трудовому рабстві.

За даними прикордонників, вербували людей представники ромської громади. Жертви працювали в полі й виконували роботу по домашньому господарству.

В ході обшуків правоохоронці виявили близько 300 г речовини рослинного походження, ймовірно, марихуани, а також засоби для вживання наркотиків.