7 курйозів під час сафарі, коли екскурсія пішла не за планом

З кожним роком сафарі стає все популярнішим серед туристів. Але часом знайомство з місцевою фауною проходить дуже екстремально, оскільки навіть гіди точно не знають, чого можна чекати від диких мешканців савани, повідомляє Обозреватель.

Часто тварини своєю поведінкою спантеличують відвідувачів заповідника і роблять непередбачувані вчинки. Далі відеоролики туристів, записані під час сафарі, що запам'яталося їм на все життя.

Гепард знайомиться з туристами

Під час сафарі варто триматися від хижих тварин якнайдалі. Але одного разу цілу колону джипів із туристами зупинив молодий гепард, який вирішив підійти привітатись. Велика кішка дісталася місця, де сиділи люди, і лягла відпочити там на кілька хвилин.

Слон-крадій

Нахабний слон на Шрі-Ланці перегородив шлях та обікрав туристичний автобус. Велетень зупинив транспортний засіб, заліз хоботом у вікно та викрав десяток бананів. Після цього він пропустив туристів далі та пішов спустошувати інші автомобілі.

Левиця спіймала попутників

Поки екстремали на дорогому авто розглядали левів зблизька у Південній Африці, самка вирішила приєднатися до групи туристів, самостійно відчинивши задні двері позашляховика.

Малюк захищає маму

Ветеринари приїхали на сафарі до Африки, щоб вправити палець носорогу. Самка була під снодійним, а ось її малюк усіляко намагався перешкоджати лікарям. Маля думало, що люди зроблять його мамі боляче, і тому нападало на них. Хоча ріг у крихітки ще не виріс, він кілька разів зумів таки "пхнути" людей.

Шимпанзе-ловелас

У сафарі-парку на острові Балі є велелюбний шимпанзе, який обожнює туристок. Він позує на камеру з посмішкою, цілує дівчат. Завдяки цьому він став популярним у мережі.

Жираф спантеличив туристів

Сім'я приїхала на відпочинок сафарі, але там на неї чекала несподівана пригода. Невгамовний жираф хотів вкрасти їхні запаси їжі. Діти в машині злякалися до чортиків.

Злий носоріг

Носороги часто вважають своїми ворогами не людей, а автомобілі, оскільки ревіння транспортних засобів їх дуже лякає.