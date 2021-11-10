"Євробляхерам" скасували пільги та ввели величезні штрафи

В Україні в середу, 10 листопада, закінчився період пільгового розмитнення "євроблях". Ті, хто не встиг легалізувати свої автомобілі, будуть змушені заплатити до 170 тис. грн штрафу. При цьому у власників таких машин є два варіанти: вивезти свої авто або розмитнити їх за вже старою ціною, повідомляє Обозреватель.

Лише 10% "євробляхерів" встигли розмитнити свої авто, заявили представники руху "АвтоЄвроСила". Деякі з них навіть не намагалися легалізувати свої авто, інші не знайшли коштів для сплати разового штрафу в розмірі 8,5 тис. і вартості розмитнення за пільгою. Самі ж "євробляхери" звинувачують ухвалений закон. Мовляв, він не дав змоги оформити всі машини.

Керівник руху "бляхерів" Олександр Чернявський заявив, що без пільгового розмитнення залишилися всі авто, які ввезені з нейтральної території з РФ або з території країни-агресора. Це нібито завадило оформити частину машин. Окрім того, заборонили оформлювати старі авто (які не відповідають навіть стандарту Євро-2 (до 1995 року).

"До законопроєкту внесли таку норму, що автомобілі, які заїхали на митну територію України з боку РФ, вважаються "євробляхами" РФ" , – розповідає Чернявський.

Є ще одна значна проблема. Найчастіше "євробляхи" оформляли на іноземців, іноземні компанії (іноді фіктивні), а українці використовували їх за дорученням. Тепер, щоб легально оформити машину, треба зняти її з обліку за кордоном. А це без офіційного власника зробити неможливо.

"Зняти з обліку автомобіль за кордоном без дозволу власника цього автомобіля юридично неможливо... Те, що всім, хто їздить на "євробляхах", потрібно шукати людей, кому ці "бляхи" юридично належать, – це аксіома. Це не ваше майно, юридично. І щоб воно стало вашим, потрібно контактувати з власником" , – пояснив адвокат Іван Казачук.

Що чекає на "євробляхерів"?

У власників таких авто є три варіанти:

вивезти авто за кордон;

заплатити штраф та розмитнити авто без пільги;

не заплатити штрафи, авто конфіскують.

Казачук нагадав: деякі авто можна буде розмитнити до 8 лютого, якщо власник такого транспортного засобу з 15 червня 90 днів перебував у зоні ООС.

"Всі інші автомобілі, які не пройшли розмитнення, до 8 лютого ще можна вивезти до Європи. Там можна продати й отримати хоч якісь кошти від цього авто" , – говорить Казачук.

Якщо ж людина не розмитнила і не вивезла своє авто – її чекають величезні штрафи. Як зазначає юрист, якщо нерозмитнене авто зупинив поліціянт на дорозі, він випише штраф у 8500 грн. За повторну зупинку – 17 000 грн та повідомлення митниці. Митниця зі свого боку виписує штраф 170 000 грн і конфіскує авто.

"Якщо людина не має грошей, щоб заплатити такий штраф, або ж вона не може передати свій автомобіль державі на компенсацію, у неї заарештовують рахунки, роблять заборону на відчуження рухомого та нерухомого майна, заборону на виїзд за кордон. Ось такі ось репресивні норми" , – зазначає експерт.

Водночас Казачук наголошує, що здавати автомобілі "на розбирання", як робили раніше, після 10 листопада буде вже не можна. Адже здавання такого авто на запчастини кваліфікується як неправомірні дії щодо товару під митним контролем. Це також загрожує штрафом у 170 000 грн.

За даними Казачука, на момент ухвалення закону про розмитнення на митній території України було приблизно 750 000 "євроблях". Частина з них залишила територію України або ж пішла "на розбирання". Наразі в країні залишається ще 250-300 тис. авто, які розмитнення не пройшли.

Після 10 листопада розмитнення значно подорожчає. Доведеться платити мито (10%), окрім того, значно дорожче обійдеться і акциз. Ціна, залежно від року випуску, може бути на тисячі євро вищою.