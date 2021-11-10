Енергокриза в КНР спровокує зростання світових цін - The Times

Енергетична криза в Китаї загрожує виникненням у 2022 році дефіциту різних товарів у світі, внаслідок чого ціни на них зростуть. Про це йдеться у матеріалі британської газети The Times, повідомляє Корреспондент.

Видання інформує, що багато підприємств у КНР були змушені призупинити роботу в останні два тижні. Десятки тисяч із них перейшли на дводенний робочий тиждень або зовсім перестали поки що функціонувати.

Такий стан речей склався через катастрофічну нестачу вугілля в країні, у зв'язку із чим влада 20 із 34 регіонів Китаю ввела обмеження на споживання електрики.

За словами експерта гонконгської рекрутингової компанії Robert Walters Джона М'юлілі, зараз у КНР на виробництво товарів йде вдвічі більше часу, ніж зазвичай, що в недалекому майбутньому позначиться на ланцюжках поставок товарів і призведе до виникнення недостатньої пропозиції на ринку та подальшого зростання цін на продукцію.

У свою чергу аналітики з голландського банку ING прогнозують, що перебої з постачанням товарів із Китаю можуть тривати більшу частину 2022 року. Це загрожує збільшенням цін на продукцію у глобальних масштабах на 10-12%.

Основною причиною дефіциту вугілля в Китаї стало його подорожчання, заходи влади щодо скорочення викидів у рамках покращення екологічної ситуації, а також перебої з імпортними поставками.