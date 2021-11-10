Україна посилює заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

Україна повністю контролює ситуацію на своєму кордоні з Білоруссю. Наразі прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховані ймовірні напрямки, якими можуть дістатися до України мігранти" , - розповів він.

Єнін зазначив, що зараз на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться посилення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.