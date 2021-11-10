Кулеба розповів про оновлення хартії України та США

Оновлена хартія Україна-США про стратегічне партнерство матиме кілька принципово нових аспектів у порівнянні з попереднім документом, і вони будуть пов’язані, зокрема, з протидією російській агресії, повідомляє Укрiнформ.

Про це розповів у вівторок глава МЗС України Дмитро Кулеба, який прибув до Вашингтона з метою участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна-США.

«Ми погодили текст з американською стороною, там є декілька речей, які для нас принципово важливо було зафіксувати в частині протидії російській агресії. Коли ви побачите цей текст і частину, присвячену російській агресії, це буде свідченням незворотності американської політики щодо підтримки України у протидії РФ і російській агресії» , - відповів міністр на запитання кореспондента Укрінформу.

Він підкреслив, що хартія – це стратегічний документ, який на десятиліття визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами.

«Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але хартія продовжуватиме діяти» , - підкреслив глава МЗС України.

Водночас за його словами, Україна і США уже зараз напрацьовують конкретні кроки взаємодії не тільки в стратегічному майбутньому, але і в найближчій перспективі.

«Ми вже уклали цього року безпекову угоду з США, і наше Міноборони спільно працює з американськими колегами, щоби «розшивати» її в конкретні програми та проєкти взаємодії» , - зауважив Кулеба.

У цьому зв’язку він також підкреслив, що під час нинішнього візиту до Вашингтона українська делегація також матиме зустрічі в Пентагоні, Раді національної безпеки США й експертних колах, які впливають на формування американської політики.