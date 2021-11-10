Ціни на цигарки перерахують: як подорожчає пачка

В Україні в 2022 році кожна пачка цигарок подорожчає як мінімум на 8 грн. Це станеться вже із січня через підвищення акцизу на 20%, повідомляє Обозреватель.

Мінімальна вартість пачки цигарок становитиме близько 50 грн. Таке зростання передбачено вже взятими Україною перед ЄС зобов'язаннями.

У ЄС мінімальний акциз на 1000 сигарет становить не менше 90 євро. Поступово до цієї позначки дійде Україна (дивіться інфографіку).

Для ЄС подорожчання цигарок в Україні дає змогу знизити рівень контрабанди, коли дешеві українські сигарети везуть до сусідніх країн. Однак при цьому рівень фальсифікату у країні досягає історичних максимумів.

Це роблять за допомогою точок безмитної торгівлі в аеропортах та пунктах пропуску. Цигарки оформляють на пасажирів, які нічого не підозрюють, потім продають усередині країни. Оскільки за продукцію, яку вивозять із країни, акциз платити не потрібно, на неї можуть робити знижку, продавці ж заробляють надприбуток.

Бюджет таких махінацій втрачає мільярди гривень. Також страждають і чесні продавці цигарок: їм доводиться конкурувати із колегами, які порушують закон і не платять акцизи.