У Єврокомісії відзначили зниження рівня корупції в Україні

Доповідь Європейського суду аудиторів щодо недостатньої ефективності зусиль євроінституцій у протидії корупції в Україні містить висновок про відсутність змін на краще, щодо якого у Єврокомісії існують різні погляди, повідомляє Укрiнформ.

Про це заявила заступниця глави Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС (DG NEAR), голова Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріна Матернова під час презентації доповіді "Скорочення великої корупції в Україні: кілька ініціатив ЄС, але все ще неефективні результати" на засіданні комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджетного контролю.

"Ми всі погоджуємося з тим, що Україна все ще має проблеми з корупційною поведінкою та олігархічними структурами, з нереформованими судами, з низкою державних підприємств та інших сфер, де існує корупція. Але в чому ми маємо дуже відмінний підхід від Суду аудиторів - це оцінка щодо тенденцій. Україна зараз набагато менш корумпована країна, ніж була п’ять років тому. Є дослідження й документи на доказ цього. Є цілі сектори економіки, які зараз вільні від корупції" , - заявила Матернова.

Як приклад вона навела антикорупційні реформи Національного банку та введення в дію інструменту "Прозорро" у системі державних закупівель, які разом із реформами у газовому секторі та іншими позитивними змінами, за оцінками досліджень, мали позитивний економічний ефект у розмірі близько 6 відсотків від ВВП України, або близько 6 мільярдів євро щороку.

"Ми не погоджуємося із висновком, що ЄС не має стратегічного підходу щодо України. Боротьба з корупцією не була темою одного окремого проєкту, вона була головною темою у двосторонніх відносинах протягом попередніх семи років... Вона була частиною політичного та міжнародного діалогу, зокрема, в межах "Великої сімки", складовою дуже суворої обумовленості не лише бюджетної підтримки, а й макрофінансової допомоги, що тісно пов’язана з умовами МВФ" , - сказала представниця Єврокомісії.

Вона нагадала, що завдяки саме цьому в Україні вдалося створити важливі антикорупційні інституції та інструменти. Зокрема, кілька тижнів тому в Україні запрацювала Етична рада в межах судової реформи, яка буде оцінювати доброчесність кандидатів на посади у Вищій раді правосуддя. Були розблоковані процеси зі створення слідчих органів у складі НАБУ та забезпечена ефективність Вищого антикорупційного суду - в обох випадках до їх формування залучалися незалежні міжнародні представники.

"Якщо розглядати наш стратегічний підхід, він містить кілька головних блоків. Перший – це запобігання корупції через прозорість. Одна з найбільш далекосяжних систем реєстрації статків у світі створена саме в Україні. Друге - це привнесення конкуренції в сектор економіки, те, що закриває простір для корупції… Третя сфера - створення інституцій із запобігання, розслідування та суду. В Україні зараз є Вища рада юстиції, є Спеціалізована антикорупційна прокуратура, є органи та слідчі. Цього могло б не відбутися без допомоги міжнародних партнерів, без добре продуманої підтримки з боку ЄС" , - наголосила Матернова.

Вона погодилася, що в Україні все ще існує багато проблем у сфері боротьби з корупцією. Але, за її словами, буде прикро, якщо доповідь не зможе мотивувати українців продовжувати реформи.