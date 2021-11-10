В Афганістані розпочалася партизанська війна проти талібів

Збройна група противників "Талібану" у провінції Лагман на сході Афганістану оголосила початок боротьби проти руху. Група виступає на підтримку Фронту національного спротиву (ФНП) на чолі з Ахмадом Масудом, повідомляє Лента.Ру.

"Моджахеди та борці за право і свободу розпочали партизанські дії та бої у провінції Лагман, щоб забезпечити справедливість у країні та покласти край окупації" , - йдеться у зверненні.

У жовтні голова Партії національного конгресу Афганістану Абдул Латіф Педрам, що підтримує опір, повідомив, що сили опору в Афганістані продовжують вести партизанську війну з рухом "Талібан". За його словами, опір контролює гірські долини та височини по обидва боки головної дороги, яка проходить через Панджшерську ущелину, проте сам проїзд перебуває під контролем радикалів.