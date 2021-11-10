Курс валют НБУ на 10 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 9 листопада виріс на 1 коп. до 26.09 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 30.21 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 35.38 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 28.52 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.58 за 1 польський злотий.