Курс валют НБУ на 10 листопада

Курс валют НБУ на 10 листопада

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 листопада 2021 року

Курс долара у порівнянні з 9 листопада виріс на 1 коп. до 26.09 за 1 долар.

Євро подорожчав на 1 коп. до 30.21 за 1 євро.

Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 35.38 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився рівня 28.52 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 6.58 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 26.092 700 +0.012
EUR Євро 30.207 500 +0.005
RUB рубль 0.367 630 +0.002
GBP Фунт стерлінгів 35.380 400 +0.054
CHF Швейцарський франк 28.515 100 --0.01
PLN Польський злотий 6.580 100 +0.006

Новини

analytics