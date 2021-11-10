Курс валют НБУ на 10 листопада
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 10 листопада 2021 року
Курс долара у порівнянні з 9 листопада виріс на 1 коп. до 26.09 за 1 долар.
Євро подорожчав на 1 коп. до 30.21 за 1 євро.
Рубль подорожчав на 2 коп. до 3.68 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 5 коп. до 35.38 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився рівня 28.52 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 6.58 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|26.092 700
|EUR
|Євро
|30.207 500
|RUB
|рубль
|0.367 630
|GBP
|Фунт стерлінгів
|35.380 400
|CHF
|Швейцарський франк
|28.515 100
|PLN
|Польський злотий
|6.580 100