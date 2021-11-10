Ексспівробітників адміністрації Трампа викрили у зловживанні повноваженнями

Управління спеціального радника США (OSC) опублікувало доповідь, в якій робиться висновок, що 13 співробітників адміністрації колишнього президента Дональда Трампа, використовуючи службове становище, створили в Білому домі "передвиборчий апарат, що фінансується платниками податків", повідомляє Интерфакс.

Таким чином, вони порушили Закон Хетча від 1939 року, який обмежує право держслужбовців, окрім президента та віцепрезидента, на зайняття політичною діяльністю, публічну підтримку тих чи інших кандидатів у президенти у ході передвиборчого процесу.

"У доповіді робиться висновок, що ці порушення демонструють як готовність деяких представників адміністрації Трампа використати повноваження виконавчої влади для сприяння переобранню президента Трампа, так і обмеженість правозастосовних повноважень OSC" , - йдеться у прес-релізі відомства.

Обмеження на діяльність OSC "створили умови для появи у верхніх ешелонах виконавчої влади структури, яка представляє собою передвиборчий апарат, що фінансується платниками податків", йдеться в доповіді.

У порушеннях закону звинуватили, серед інших, зятя та колишнього старшого радника Трампа Джареда Кушнера та впливового радника експрезидента Келліенна Конвей.

В OSC заявили, що заходи дисциплінарного характеру щодо порушників вжити вже неможливо, оскільки вони залишили свої посади. При цьому відомство заявило, що публікує доповідь, щоб привернути увагу до існуючих проблем правозастосовчого характеру та запобігти порушенням у майбутньому.

OSC – незалежний федеральний наглядовий орган в уряді США, який розслідує порушення закону Хетча.