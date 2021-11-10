У Камеруні зафіксували спалах холери, є жертви

В африканській державі Камерун зафіксували спалах холери. За два тижні від інфекції померли щонайменше п'ятеро осіб. Про це заявили в управлінні ООН із координації гуманітарних питань у Камеруні (OCHA Cameroon), повідомляє Корреспондент.

За даними організації, спалах холери зафіксовано на південному заході та в центрі Камеруну. За останні два тижні захворювання діагностували у 35 людей. Жертвами інфекції стали п'ять інфікованих.

Влада країни побоюється початку епідемії холери. Зараз практично всі медичні працівники та засоби кинуті на боротьбу з коронавірусом.

В OCHA нагадали, що епідемія холери виникає в умовах відсутності безпеки та гуманітарної кризи, коли населення регулярно переміщається до місць, де обмежений доступ до чистої питної води та важко дотримуватися правил особистої гігієни.