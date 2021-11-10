Скільки мандарин можна з'їдати на день і яка користь від них

Здається, на планеті немає людини, яка не любить мандарини – не лише дуже смачні фрукти, а й символ святкового настрою взимку, повідомляє Обозреватель.

Нутриціологиня Ольга Дорош розповіла, яка добова норма зимового фрукта та кому варто від нього відмовитись.

Загальна користь мандарин

За словами експертки, мандарини є хорошим джерелом вітамінів, мінералів, харчових волокон та антиоксидантів. А також допомагають поповнити водний баланс, бо на 85% складаються з води.

Всі перераховані речовини, які містяться у мандаринах та їх шкірках, захищають клітини людини від шкідливих молекул і розвитку хвороб. Зокрема, артриту, деяких видів раку, захворювань серця та хвороби Альцгеймера.

Кому можна їсти мандарини, а кому бажано утриматись

Їсти мандарини можна тим, хто полюбляє цей фрукт. Але от що стосується усіх цитрусових, то нерекомендована їх їсти людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, а також при певних захворюваннях нирок та печінки.

Яка добова норма мандарин

Конкретної добової норми не існує. Згідно ВООЗ, цільова кількість ягід та фруктів складає 400 г на день. При цьому Ольга Дорош рекомендує їсти різноманітні фрукти та ягоди, щоб отримати максимальну користь від нутрієнтів.

Як правильно обирати мандарини та на що звернути увагу

Найкраще купувати пружні плоди округлої форми. І обов'язково без чорних точок, вм'ятин гнилі та плісняви.

Плоди, які мають рівномірний колір з жовтим, жовто-оранжевим чи оранжевим відтінком зазвичай є солодшими.

Найкраще купувати пружні мандарини округлої форми

Як поєднувати мандарин у стравах та куди подіти шкурку від фрукта

За словами нутриціологині, мандарини можна їсти в якості перекусу чи як додаток до основного прийому їжі.

Часточкою мандарин можна доповнити овочевий салат, а їх шкірку потерти у соус чи запекти у ній м'ясо, птицю, або ж рибу.