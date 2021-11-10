У Софії Київській виявили давні артефакти

На території Національного заповідника "Софія Київська" археологи виявили стародавні артефакти, які датуються X століттям, і відносяться до дохристиянського або ранньохристиянського періоду, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів завідувач сектору археологічних досліджень заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський у своєму Facebook.

Таким чином, дані знахідки старші за сам Софійський собор, який почали зводити в першій половині XI століття.

Вчений зазначив, що такий виявлений цікавий комплекс з "дософійського" поховання - "з тих часів, "коли ще звірі говорили"".

Він також опублікував фото артефактів, серед яких і прикраси, і гудзики, і ніж з дерев'яною ручкою.

У коментарях до публікації археолог уточнив, вони, ймовірно, відносяться до кінця Х століття, і можуть бути трохи старше масового хрещення великим князем Володимиром в 988 році жителів Києва.

Артефакти X століття в "Софії Київській" швидше за все застали ще язичницький період (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Точніше визначити вік артефактів допоможуть подальші вивчення та аналізи.

Крім того, науковці в процесі розкопок знайшли також бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), який є "ледь не першим цілим з території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень".

Було визначено, що ця чудова знахідка може бути датована в межах першої половини XIII століття.

У "Софії Київській" виявили бронзовий енколпіон XIII століття (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Відповідаючи на коментарі користувачів мережі з привітаннями та реагуючи на фразу, що археологам зараз вдалося натрапити "на золоту жилу", Бобровський зазначив:

"Це все ж головний храм Русі та України".