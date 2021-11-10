У Софії Київській виявили давні артефакти
На території Національного заповідника "Софія Київська" археологи виявили стародавні артефакти, які датуються X століттям, і відносяться до дохристиянського або ранньохристиянського періоду, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів завідувач сектору археологічних досліджень заповідника "Софія Київська" Тимур Бобровський у своєму Facebook.
Таким чином, дані знахідки старші за сам Софійський собор, який почали зводити в першій половині XI століття.
Вчений зазначив, що такий виявлений цікавий комплекс з "дософійського" поховання - "з тих часів, "коли ще звірі говорили"".
Він також опублікував фото артефактів, серед яких і прикраси, і гудзики, і ніж з дерев'яною ручкою.
У коментарях до публікації археолог уточнив, вони, ймовірно, відносяться до кінця Х століття, і можуть бути трохи старше масового хрещення великим князем Володимиром в 988 році жителів Києва.
Точніше визначити вік артефактів допоможуть подальші вивчення та аналізи.
Крім того, науковці в процесі розкопок знайшли також бронзовий енколпіон (хрест-релікварій), який є "ледь не першим цілим з території Софії Київської за усі десятиліття її досліджень".
Було визначено, що ця чудова знахідка може бути датована в межах першої половини XIII століття.
Відповідаючи на коментарі користувачів мережі з привітаннями та реагуючи на фразу, що археологам зараз вдалося натрапити "на золоту жилу", Бобровський зазначив:
"Це все ж головний храм Русі та України".
"Ми кілька років кружляли довкола, у цьому - підібралися під самі стіни. Майбутні покоління археологів матимуть набагато більше, оскільки найцікавіше ми зберегли недоторканим", - розповів науковець.