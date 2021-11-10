Що очікується на валютному ринку у середу

У вівторок безготівковий долар на міжбанківському валютному ринку встановив новий річний мінімум – 26,05 гривень на купівлі. Однак за підсумками дня падіння зафіксовано не було: знижена порівняно з попередніми днями пропозиція валюти і попит, що зріс, з боку покупців врівноважили один одного.

Ситуація вчора була настільки спокійною, що Національний банк вперше за останній тиждень не вийшов зі стримуючою інтервенцією. Ще однією важливою фінансовою подією вівторка став аукціон Міністерства фінансів, на якому були розміщені ОВДП терміном на 3 місяці, 1 рік, 1,5 роки, 2 роки, 3 роки, 5 та 6 років у гривні, а також річні ОВДП у євро. Загалом Мінфін продав цінних паперів на 11,7 млрд гривень (в еквіваленті), в т.ч. на 2,1 млрд гривень – «довгих» 6-річних ОВДП, які мають попит у нерезидентів. Якщо й учора покупцями були іноземні інвестори, то сьогодні вони продаватимуть валюту для оплати цінних паперів, що ще сильніше збільшить пропозицію валюти та продовжить тиснути на курс долара.

Відкриття торгів середи очікується на рівні 26,05/26,10 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва у вівторок коливалася в межах 26,16-26,20 гривень: вранці долар продавали по 26,16-26,17 гривень, на обід «американець» подорожчав до 26,19-26,20 гривень, а надвечір знову подешевшав до 26,18 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує із 26,20 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Якщо долар на міжбанку піде вниз, він потягне за собою готівкового «американця». Зазначимо, що останнім часом розрив між готівковим та безготівковим доларом почав зростати.

Євро на ринку FOREX вчора продовжило зростання, що почалося минулої п'ятниці, і піднялося до позначки 1,1607. Вище пробитися не вдалося: після публікації даних про інфляцію в США долар виріс проти інших провідних валют, включаючи євро. Вранці середа євро опустився до позначки 1,1576 долара. Готівковий євро вчора продавали за 30,25-30,30 гривень. Сьогодні вранці продажі стартують із 30,23-30,27 гривень. Далі все залежатиме від ситуації на українському валютному ринку і як розвиватимуться події на FOREX. У разі відсутності сильного руху на світових ринках євро копіюватиме поведінку готівкового долара і слідуватиме за ним. Якщо ж євро продовжить зниження у світі, то й готівковий євро протягом дня подешевшає.

Російський рубль у вівторок подорожчав на 70 копійок: із 71,35 він виріс до 70,65 рублів за долар. Щоправда, до кінця дня він втратив майже всі здобутки. Вранці середи рубль торгується в діапазоні 70,71-70,93 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці вчора не змінився в ціні: його, як і попередніми днями, продавали по 3,63-3,65 гривні за 10 рублів. Сьогодні карбованець може подорожчати на 1-2 копійки, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.