Напій, який підійде для перекушування при гастриті та виразці шлунка

Відмінним варіантом перекушування для людей з гастритом та виразкою шлунка є кисіль. Про це розповіла дієтолог Тетяна Іваннікова, повідомляє Профиль.

Гранена склянка з рожевою рідиною — у багатьох після школи залишилося саме таке уявлення про кисель. Насправді, ця драглиста страва існує вже кілька століть і вважається лікувальним напоєм.

"Він дуже позитивно впливає на мікрофлору кишечника, скорочуючи кількість патогенної флори та збільшуючи зростання корисних бактерій", - повідомила вона.

Крохмаль у складі напою сприяє зниженню рівня холестерину у крові. А це своєю чергою, знижує ризик атеросклерозу, захворювань серця та судин. Кисіль уповільнює всмоктування жирів, завдяки чому в кров потрапляє менша кількість холестерину, розповіла дієтолог.

Однак, за словами Іванникової, деяким людям цей напій може нашкодити через велику кількість вуглеводів, що містяться в ньому. Його варто з побоюванням вживати хворим на цукровий діабет, радить вона.