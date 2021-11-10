Затримали всіх мігрантів, які прорвалися до Польщі з Білорусі
Усіх мігрантів, які прорвалися через кордон Білорусі з Польщею, затримали польські силовики, повідомляє Лента.Ру.
Про це заявив міністр національної оборони Маріуш Блащак.
"Це була неспокійна ніч. Було багато спроб прориву... Усіх тих, хто прорвався, було затримано", - зазначив політик.
У ніч на 10 листопада дві великі групи мігрантів прорвалися через кордон Білорусі та Польщі. Деякі нелегали повернули назад на лінію кордону протягом перших годин.