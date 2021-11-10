Нафта Brent подорожчала до $85 за барель

Котирування нафти продовжують зростати вранці у середу на даних Американського інституту нафти (API) про несподіване скорочення запасів у США, повідомляє Интерфакс.

До 7:07 за київським часом січневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,24 (на 0,28%), до $85,02 за барель. За вівторок контракт подорожчав на $1,35 (1,62%), до $84,78 за барель.

Грудневі ф'ючерси на WTI на цей момент дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,04 (на 0,05%) - до $84,19 за барель. За попередню сесію WTI подорожчала на $2,22 (на 2,7%), до $84,15 за барель.

За оцінками API, минулого тижня резерви нафти в США знизилися на 2,5 млн барелів, тоді як консенсус-прогноз експертів передбачав зростання на 1,9 млн барелів, свідчать дані Trading Economics. При цьому запаси нафти на терміналі в Кушингу (Оклахома), де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, зросли на 234 тисячі барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ та трубопроводів на добровільній основі.

Міністерство енергетики США оприлюднить офіційну доповідь про динаміку обсягу запасів пізніше у середу. Експерти, опитані S&P Global Platts, у середньому прогнозують тижневе збільшення запасів нафти на 1 млн барелів. Запаси бензину, як очікується, знизилися на 1,6 млн барелів, запаси дистилятів не змінилися.