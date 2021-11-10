"Газпром" підвищив заявку на транзит через Україну на середу до стелі довгострокового бронювання – 109,3 млн куб. м, випливає із даних "Оператора газотранспортної системи України", повідомляє Интерфакс.

На 9 листопада бронювання було 100,2 млн куб. м, 8 листопада було фактично прокачано 88,6 млн куб. м.

Заявка на використання потужностей газопроводу "Ямал-Європа" (йде через Білорусь та Польщу до Німеччини) знаходиться на рівні 31 млн кубометрів - це місячне бронювання польської ділянки магістралі (після 23 млн куб. м у вівторок), випливає з даних німецького газотранспортного оператора Gascade.

З початку листопада "Газпром" нарощує фізичний потік газу до Європи, але досі не вибирав раніше зарезервованих потужностей українського та польського напрямків.

Минулого вівторка "Газпром" оголосив, що затвердив і розпочав виконання плану закачування газу до п'яти європейських підземних сховищ на листопад, визначивши обсяги та маршрути транспортування газу.

Сумарно прокачування українським та польським напрямками у вівторок по відношенню до понеділка зросло приблизно на 17 млн кубометрів, у середу має зрости ще на 18 млн кубометрів. У жовтні "Газпром" у середньому постачав на експорт у дальнє зарубіжжя 420 млн куб. м газу (в даному випадку йдеться про товарні, а не фізичні поставки).