У Міноборони РФ заявили про літак-розвідник США біля "своїх кордонів"

Літак розвідки наземних цілей та управління нанесенням ударів Е-8С Військово-повітряних сил США понад п'ять годин літав над Чорним морем, повідомляє Лента.Ру.

Про це заявили у Міноборони Росії.

Там розповіли, що повітряне судно вилетіло з авіабази Рамштайн у ФРН у вівторок, 9 листопада, і протягом п'яти годин 13 хвилин, з 14:15 до 19:28, баражувало на ешелонах 7-10 тисяч метрів над "північно-західною, центральною та північно-східною частиною акваторії”.

"При цьому мінімальне наближення в кордоні Росії склало 35 кілометрів. Радіолокаційні засоби Повітряно-космічних сил Росії супроводжували Е-8С протягом усього його польоту" , - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РФ не уточнили конкретніше, де літав літак. Цілком ймовірно, що польоти могли здійснюватись біля Криму, який у РФ вважають своєю територією, але світова спільнота не визнає анексію півострова.