ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу: умова

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) припустили можливе оголошення про закінчення пандемії коронавірусу. Це може статися, якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена. Про це, із посиланням на інтерв'ю директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, пише Мария Кучерявец, РБК-Україна.

"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки наша система охорони здоров'я не буде перевантажена через госпіталізацію та смерть від COVID, тобто буде можливість надавати ті послуги, які надавалися раніше, пандемія, можливо, перетвориться на ендемію", - зазначив Клюге. .

Він підкреслив, що за "досить надійними оцінками" , до лютого наступного року в Європі може додатися ще півмільйона летальних випадків від коронавірусу, за умови, що тенденція до поширення інфекції не зміниться.

"Чому у нас знову проблеми? Тому що більш ніж у половині країн регіону вакцинація застопорилася", – наголосив Клюге.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ додав, що має намір створити "робочу групу в Європі" , яка буде пов'язана з питаннями вакцинації.