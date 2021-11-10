Співробітнику Hyundai заплатили $24 млн за секрети фірми

Національне управління безпекою руху на трасах (NHTSA) повідомило про виплату за сприяння у викритті обману Hyundai колишньому співробітнику компанії. Така винагорода виплачується Управлінням вперше, і вона немаленька - понад 24 000 000 доларів, повідомляє Российская газета.

Кім Гван Хо був співробітником компанії Hyundai, і в 2016 році повідомив NHTSA про те, що корейський автовиробник так і не зміг усунути нестачу двигунів сімейства Theta II, які заклинювали і навіть спалахували.

У листопаді Кім був звільнений, за версією Hyundai, за витік інформації в ЗМІ, але пізніше був відновлений на посаді згідно з рішенням південнокорейського урядового органу відповідно до законів про захист інформаторів.

Нагадаємо, в ході розслідування NHTSA з'ясувалося, що Hyundai та Kia не повідомили наглядовий орган за безпекою дорожнього руху про необхідність відкликання у встановлені терміни та надав Управлінню некоректну інформацію. Підсумком став рекордний в історії країни штраф у розмірі 210 млн. доларів.

"Інформатори відіграють вирішальну роль у доведенні до NHTSA інформації про серйозні проблеми безпеки, які приховані від агентства, - прокоментував доктор Стівен Кліфф, заступник адміністратора NHTSA. - Ця інформація має вирішальне значення для громадської безпеки, і ми прагнемо винагороджувати тих, хто надає нам дані".

Отримана Кім Гван Хо сума - 30% від 81 млн. доларів, отриманих державою від Hyundai у вигляді штрафу.