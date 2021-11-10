Ціна на газ у Європі опустилася нижче за $800

Ціна на газ у Європі на відкритті торгів опустилася нижче за $800 за 1 тис. куб. м на очікуванні зростання постачання палива з Росії, свідчать дані біржі ICE, повідомляє ТАСС.

Ціна грудневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася до $791,6 за 1 тис. куб. м - або €66 за МВт⋅год (виходячи з поточного обмінного курсу євро до долара, ціни на ICE представлені в євро за МВт⋅год).

Раніше вранці прокачування газу трубопроводом Ямал - Європа зросло майже на чверть порівняно з показниками напередодні. Крім того, "Газпром" подав на середу, 10 листопада, заявки на максимальний обсяг транзиту газу через Україну за контрактом обсягом 109,3 млн куб. м на добу.