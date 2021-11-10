"Холостяк-12": зовнішність нового героя шоу викликала ажіотаж у мережі

Канал СТБ оголосив ім'я нового головного героя шоу "Холостяк" 12 сезон. Ним став Алекс Топольський. У мережі йдуть палкі дискусії з приводу зовнішності хлопця, повідомляє УНІАН.

Так, на сторінці "Холостяка" в Instagram опублікували фото Топольського. Під ним вже безліч коментарів: одним подобається зовнішність чоловіка, інші ж її критикують.

Як повідомлялося, зйомки 12-го сезону шоу "Холостяк" вже стартували. Ведучий - Григорій Решетник. Прем'єра романтичного реаліті відбудеться в березні 2022 року.