Єрмак обговорив у Вашингтоні ситуацію на українських кордонах та "СП-2"

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак провів низку зустрічей у Вашингтоні, у ході яких обговорили безпекову ситуацію в Україні та виклики, пов'язані з "Північним потоком-2".

Про це йдеться в повідомленні﻿ ОП.

У американській столиці Єрмак провів зустрічі з політичним директором Міністерства закордонних справ Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США, колишнім Послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором.

"Керівник Офісу Президента й політичний директор МЗС Великої Британії обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, подальшої взаємодії у розвитку оборонних спроможностей нашої держави та у сфері енергетики. Зокрема, йшлося про виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проєкту "Північний потік – 2" , – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою на зустрічі Єрмака і Тейлора також обговорювали безпекові питання.

"Під час зустрічі керівника Офісу Глави держави з віцепрезидентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США Вільямом Тейлором співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України, обговорили можливі кроки задля відновлення свободи судноплавства в районі Чорного та Азовського морів, а також питання енергетичної безпеки у Європі, зокрема в контексті реалізації проєкту "Північний потік – 2" , – відзначили в ОП.

У США також перебуває українська делегація для участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбудеться 10 листопада. У складі делегації перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та низка інших урядовців.